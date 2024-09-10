Генпрокуратура проверит информацию о принудительной замене выдаваемых льготникам препаратов

«Лига защитников пациентов» попросила Генпрокуратуру провести совместно с Росздравнадзором комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения в стране в связи с ростом числа жалоб на невозможность получить необходимые пациентам препараты по льготам. Обращение на имя генпрокурора направил президент организации Александр Саверский, сообщает «Медицинский вестник».

Надзорное ведомство ответило на письмо. Генпрокуратура уже направила обращение в Росздравнадзор, а его копии – в Минздрав и прокуратуры Москвы и Подмосковья и пообещала контролировать его рассмотрение.

Как рассказал изданию Саверский, количество таких жалоб наблюдается с начала года в ряде регионов России, включая Москву и Подмосковье. Лекарства не могут получить пациенты с разными диагнозами, в том числе с онкологией, диабетом, ревматологией и кардиологией. Медорганизации начали давать льготникам справки, в которых указано, что на складе нет жизненно важных лекарств. Несмотря на прописанную в клинических рекомендациях схему с использованием двух препаратов, пациент получает только одно лекарство.

Кроме того, одни лекарства массово заменяют другими без согласия пациента. Хотя даже смена бренда препарата при полной идентичности содержимого в ряде случаев может снизить эффект от лечения или вызвать побочные эффекты.

Во Всероссийском союзе пациентов изданию подтвердили, что проблема принудительной замены препаратов нарастает, причем для всех нозологий. Замена препарата в рамках одного МНН зачастую связана со стоимостью лекарства: если препараты признаны взаимозаменяемыми, при госзакупках выбор автоматически будет сделан в пользу дешевого варианта.

По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, в России уже сложился порядок обеспечения льготными лекарствами. «Если выдавать лекарства пациенту, какие он хочет, нужно либо кратно увеличивать бюджет здравоохранения, либо сократить когорту людей, претендующих на них. Ни тот ни другой вариант реализовать невозможно», — поделился с «МВ» Беспалов.