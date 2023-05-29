Герман Иноземцев рассказал о новом назначении и судьбе предыдущих проектов

Герман Иноземцев стал президентом фармацевтического направления в Marketing Logic Russia. Эксперт рассказал «ФВ» о деталях своего назначения и судьбе предыдущего проекта.

Новый проект

По словам Иноземцева, фармпроект Marketing Logic Russia представляет собой базу данных (из открытых и закрытых источников), через которую составляется точный профиль заболеваемости и спроса на МНН по конкретным локациям: вплоть до улицы, где находится аптека или ЛПУ.

Это, как считает эксперт, позволит компаниям оптимизировать затраты на деятельность представителей: фармацевтических и медицинских. «Представители фармкомпаний продвигают свой ассортимент там, где он неактуален. В результате аптеки не выполняют маркетинговые договоры и не получают премии, еще и хранят лекарства, которые неактуальны в этой географической точке», — рассуждает Иноземцев. По его словам, в процессе убытки несут и производители, которые выступают кредиторами этого процесса. «Получается, что 30% маркетинговых усилий и денег на продвижение уходит впустую», — считает он.

Организация уже внедрила свой продукт в деятельность одной из больших международных компаний, которая фокусируется как на оригинальных препаратах, так и на дженериках, рассказал Иноземцев. Как обнаружил «ФВ» на сайте компании, организация сотрудничает с Novartis и Sandoz. В планах Marketing Logic Russia перейти к более широкому использованию, постепенно подключая и другие фармкомпании.

О судьбе предыдущих проектов

В феврале 2022 года «ФВ» сообщал, что после ухода из «Сантэнс» Иноземцев возглавит фармацевтическое направление в школе управления «Сколково», где будет руководить фармацевтическим направлением обучения. Сейчас проект заморожен, рассказал «ФВ» Иноземцев.

«Сколково» развивало два проекта в части фармы: медучреждения и вопросы маркетинга и управления фармбизнесом в России, пояснил он. Первый проект продолжает развиваться, но во втором крыле возникли сложности в связи с ограничениями в части маркетинга и исследований, с которыми столкнулись международные компании. Урезанные бюджеты крупных фармкомпаний, являющихся основными клиентами проекта, привели к заморозке разработанной программы «до изменения ситуации».

Иноземцев также участвовал в работе исследовательского крыла Высшей школы экономики. По заказу государственных организаций, занимающихся развитием отечественной фармы, в рамках школы была разработана исследовательская группа. Она занималась вопросами стимулирования разработки инновационных препаратов и, по словам Иноземцева, разработала ряд важных проектов в 2022 году, в том числе в рамках программы «Фарма-2030». В этом году новых грантов и заказов к группе не последовало, поэтому проект также встал на паузу.