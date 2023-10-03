«Герофарм» отложил планы по локализации инсулина в Узбекистане

«Герофарм» не будет локализовывать свои препараты на мощностях узбекистанского производителя Zuma Pharma. Партнеры не смогли согласовать коммерческие условия, пояснили «ФВ» в пресс-службе российского производителя. В «Герофарме» при этом подчеркнули, что речи о полном отказе от локализации и развития деятельности компании на рынке Узбекистана не идет.

«Герофарм» с 2021 года реализует инвестиционный проект по локализации производства инсулинов в Узбекистане, производство должно было быть размещено на площадке Zuma Pharma. 17 июня 2022 года на площадке ПМЭФ стороны подписали соглашение об условиях трансфера технологии производства инсулинов на площадку узбекской фармацевтической компании.

Zuma Pharma построила первую производственную линию в феврале 2022 года в свободной экономической зоне «Паркент Фарм» в Ташкентской области. Планировалось, что новые линии производства для инсулина будут построены вместе с «Герофармом». Но как пояснили «ФВ» в пресс-службе российского производителя, сторонам не удалось согласовать коммерческие условия сотрудничества. В июле 2023 года «Герофарм» решил прекратить партнерство, но не отказывается от проекта в целом.

В Узбекистане зарегистрированы пять препаратов инсулина компании, а также препараты в области неврологии и офтальмологии, добавили в «Герофарме». С декабря 2022 года компания поставила более 33 тыс. упаковок инсулина в бюджетный и коммерческий каналы Узбекистана.

Это не первый проект российского производителя по локализации на пространстве бывшего СССР. В 2020 году компания локализовала в Казахстане производство инсулина гларгина 100 МЕ/мл. В июне 2023 года «Герофарм» и Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) подписали долгосрочный контракт о локализации производства аналогового инсулина гларгина в концентрации 300 МЕ/мл. По его условиям, российская компания передаст технологии производства инсулина, а казахское предприятие инвестирует в модернизацию площадки.