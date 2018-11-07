«Герофарм»  решил открыть завод без церемоний

09:25
13 ноября 2018

Ольга Островская

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Петр Родионов | Фото: Игорь Чунусов

Компания «Герофарм» отменила официальную церемонию открытия  нового завода в Пушкине.

«Мы готовы к запуску завода 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, но официальную церемонию открытия решили не проводить, а сэкономленные таким образом деньги отдать на подарки больным диабетом детям», – сообщил генеральный директор компании Петр Родионов на заседании одной из секций III Ежегодного инвестиционного форума, открывшегося 12 ноября в Санкт-Петербурге.

На новом производстве будут выпускаться активные фармацевтические субстанции для оригинальных препаратов компании, а также АФС генно-инженерного инсулина и аналогов инсулина. Производственная мощность линии для выпуска инсулинов составит 1000 кг субстанции в год, что, по мнению производителя, позволит полностью обеспечить потребности страны в препаратах, необходимых для больных диабетом.

По словам Петра Родионова, успешный запуск нового производства во многом объясняется высокой поддержкой региональных властей.

«За те годы, что мы развиваем свой бизнес в Петербурге, у нас сложился очень эффективный диалог с городской администрацией – несмотря на то, что за это время сменились уже три губернатора», – отметил эксперт.

Ноябрь Северной столицы особенно «плодовит» на запуск новых фармацевтических производств: 28 ноября, в день открытия XI Петербургского международного инновационного форума, состоится торжественное открытие третьего производственного корпуса фармацевтического завода ООО «НТФФ «Полисан».

«Мы также жертвуем деньги не благотворительные проекты для детей, но церемонию открытия все же проведем», – сообщил коммерческий директор компании Дмитрий Борисов.

Персоны
Родионов Петр

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