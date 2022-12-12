«Герофарму» снова не удалось оспорить патент Sanofi на инсулин гларгин

Федеральная служба по интеллектуальной собственности не удовлетворила возражение компании «Герофарм» против выдачи патента Sanofi на препарат «Туджео СолоСтар» (инсулин гларгин). Роспатент во второй раз рассматривал возражение, поданное в 2017 году. Тогда оно также не было удовлетворено.

История спора

«Герофарм» подал возражение против выдачи патента № 2564104 «Композиции инсулинов длительного действия» в 2017 году. Тогда Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил патент в силе. В том же году производитель обратился в суд с требованием признать недействительным это решение. Судебные заседания многократно откладывались по обоюдному ходатайству сторон, так как «Герофарм» и Роспатент предпринимали меры для мирного урегулирования спора, следует из материалов дела.

В итоге в сентябре 2020 года Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение «Герофарма». В ответ Роспатент и Sanofi подали кассационные жалобы, в результате чего добились пересмотра решения суда, и дело направили на новое рассмотрение.

В декабре 2021 года после повторного рассмотрения суд снова принял решение, согласно которому Роспатент должен был повторно рассмотреть возражение «Герофарма», поданное в 2017 году.

По мнению «Герофарма», патент № 2564104 на инсулин гларгин 300 Ед/Ме является примером «вечнозеленых» патентов, так как он защищает не инновационную молекулу, а более высокую дозировку. Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрировано два препарата Sanofi в рамках одного международного непатентованного наименования «инсулин гларгин», но с разными дозировками: «Лантус СолоСтар» (100 ЕД/мл) и «Туджео СолоСтар» (300 ЕД/мл). В «Герофарме» поясняли, что эти препараты содержат одно и то же действующее вещество, одинаковую лекарственную форму в виде раствора для инъекций, одни и те же показания и противопоказания к применению и имеют возможность достижения одинакового терапевтического эффекта.

В Sanofi указывали, что Роспатент уже несколько раз рассматривал возражения отечественных компаний против патента № 2564104 на инсулин гларгин, но коллегии экспертов каждый раз выносили решение о том, что это изобретение отвечает всем критериям патентоспособности.