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Gilead купит компанию...

Gilead купит компанию MiroBio за 405 млн долларов

05.08.2022
14:29
Николай Соколов

Gilead купит компанию MiroBio за 405 млн долл. Благодаря этой сделке Gilead получит доступ к препаратам, предназначенным для восстановления иммунного баланса у пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Gilead Sciences подписала окончательное соглашение о приобретении всего непогашенного акционерного капитала MiroBio в рамках сделки на сумму около 405 млн долл. Об этом сообщается на сайте компании.

Благодаря этому приобретению Gilead получит доступ к исследовательской платформе и полной линейке препаратов — агонистов иммунных ингибирующих рецепторов, разработанных MiroBio. Они используются для восстановления иммунного баланса у пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Ведущий актив MiroBio — антитело MB272. В настоящее время препарат проходит I фазу клинических исследований, и первый пациент недавно получил его в ходе испытаний. Это антитело действует на Т-, В- и дендритные клетки, контролируя воспалительный иммунный ответ в организме.

Gilead планирует разрабатывать и другие агонисты, полученные с помощью платформы MiroBio I-ReSToRE, включая MB151, агонист белка PD-1. Также компании будут работать над другими программами, которые пока не раскрываются.

«Команда MiroBio возглавила фундаментальные исследования антител-агонистов, следуя строгому научному подходу», — заявил исполнительный вице-президент Gilead Sciences Research Флавиус Мартин. — Мы считаем, что уникальная технология платформы MiroBio может производить лучшие в своем классе антитела-агонисты, нацеленные на иммунные ингибирующие рецепторы».

До объявления о приобретении компания сообщала о росте выручки на 1%, до 6,3 млрд долл., во II квартале 2022 года.

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