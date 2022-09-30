Gilead назвала новых подозреваемых в деле о подделке препаратов от ВИЧ

Gilead представила обновленную информацию по иску о подделке препаратов компании против ВИЧ. Производитель назвал имена двух новых подозреваемых в организации схемы продажи поддельных лекарств, таких как «Биктарви» и Descovy, на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает The Endpoints News.

Компания назвала двух мужчин из Флориды, Ласаро Роберто Эрнандеса и Армандо Эрреру, «главными ответчиками» по делу. Gilead обвинила их в создании фирм-однодневок для продажи поддельных лекарств.

Gilead также сообщила, что продолжит тесное сотрудничество с «FDA, аптеками и Министерством юстиции, чтобы изъять из обращения поддельные лекарства» и предотвратить их распространение в будущем.



Впервые Gilead Sciences сообщила о проблеме с подделками в сентябре 2021 года. Тогда выяснилось, что дистрибьюторы, не уполномоченные продавать лекарства под торговой маркой Gilead, поставляли поддельные версии препаратов в аптеки. В некоторых случаях упаковки выглядели подлинными, но запаивались с использованием индукционной фольги, имели фальшивую этикетку и содержали поддельные таблетки. В ряд упаковок вместо противовирусных были добавлены безрецептурные обезболивающие или антипсихотические препараты.

Компания подала в суд на ряд дистрибьюторов. В иске указывались 22 ответчика, в том числе оптовый дистрибьютор Safe Chain Solutions из штата Мэриленд, который позже оспорил обвинение, заявив, что никогда сознательно не продавал контрафактную продукцию.

Тем не менее суд встал на сторону компании. Всех названных ответчиков обязали прекратить продажу лекарств под маркой Gilead.