Gilead выиграла суд против использовавших ее программы борьбы с ВИЧ мошенников

Gilead Sciences добилась компенсации от компаний, использовавших ее программы по борьбе с ВИЧ в мошеннических схемах. Об этом пишет издание FiercePharma.

В ноябре 2020 года Gilead подала в суд на более чем 50 аптек, поставщиков и клиник во Флориде. Компания утверждала, что они злоупотребляли программой Gilead по предоставлению бесплатных лекарственных средств для профилактики ВИЧ и использовали ее для обогащения.

Ответчики находили бедных или бездомных людей и представляли их компании как нуждающихся в средствах доконтактной профилактики ВИЧ. После получения препаратов ответчики вынимали их из упаковки, выкупали у пациентов «по дешевке» и продавали на черном рынке по более высокой цене. По данным компании, из-за этих манипуляций она лишилась десятков миллионов долларов.

Окружной судья США Эйлин М. Кэннон постановила, что ответчик, компания Baikal Marketing Group и связанные с ней руководители, должны выплатить Gileаd 131,4 млн долл. Другая группа ответчиков, Медицинский центр Priority Health и его руководитель Ник Миртил, должны будут выплатить 43,8 млн долл.

В прошлом году Gilead уже добилась компенсации в рамках этого процесса. «ФВ» сообщал, что суд обязал американскую клинику Well Care выплатить компании 33 млн долл.