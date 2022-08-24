Глава AstraZeneca допустил отказ от производства вакцин против COVID-19

Генеральный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио не уверен, что компания будет заниматься вакцинами против COVID-19 в долгосрочной перспективе, пишет Reuters. Он также допустил отказ от производства вакцин против других инфекций, добавив, что компания изучает этот вопрос.

Он отметил, что AstraZeneca сосредоточилась на моноклональных антителах, в том числе для лечения COVID-19, респираторного вируса и других вирусов. Компания также рассматривает сделки с малыми и средними компаниями, специализирующимися на лечении онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди основных предпосылок для отказа от антиковидных вакцин называются задержки производства, расследования со стороны регулирующих органов после редких случаев серьезных побочных эффектов и опасений по поводу короткого срока годности по сравнению с другими прививками. Кроме того, спрос на вакцины против COVID-19 сократился в большей части развитого мира, поскольку страны сделали прививки большому количеству людей и предпочитают мРНК-вакцины Pfizer и Moderna для ревакцинации.