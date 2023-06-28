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Глава Emergent BioSolutions Роберт Крамер ушел в отставку

28.06.2023
12:29
Николай Соколов
Генеральный директор Emergent BioSolutions Роберт Крамер ушел в отставку. За время его руководства компания увеличила прибыли, однако Крамер подвергся критике за ошибки во время пандемии COVID-19.
Роберт Крамер | Фото: investors.emergentbiosolutions.com

Генеральный директор компании Emergent BioSolutions Роберт Крамер ушел в отставку, сообщает FiercePharma. Его на время заменит Хейвуд Миллер, управляющий директор Berkeley Research Group, который последние несколько месяцев работал советником компании.

Издание пишет, что Крамер сыграл важную роль в развитии компании, но в то же время его критиковали за ошибки, которые были допущены в ходе пандемии COVID-19. В 2021 году производство на заводе в Балтиморе было приостановлено после того, как обнаружилось, что работники случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и J&J.

Тогда сообщалось, что испорчено было 15 млн доз вакцин, а 70 млн доз попали под подозрение. Это привело к масштабным последствиям. В частности, регуляторы Евросоюза, Канады и ЮАР были вынуждены дополнительно проверять поставленные в их страны препараты на предмет брака, что тормозило вакцинацию.

Тем не менее Крамеру удалось заключить ряд крупных контрактов с правительством. Emergent производила препараты от сибирской язвы, оспы и лихорадки Эбола. В 2018 году, за год до того, как Крамер занял пост генерального директора, выручка компании составляла 782 млн долл. К 2021 году она выросла до 1,8 млрд долл. В мае компания заявила, что выручка в этом году может упасть до 1,1—1,2 млрд долл.

«Под руководством Боба компания, которая начинала с производства одного продукта на одном заводе, стала мировым лидером в области защиты людей от кризисов в области общественного здравоохранения», — заявил представитель компании Жолт Харшани.

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