Глава «Калугафармации» Виктор Афонин покинул свой пост

Генеральный директор подведомственного министерству здравоохранения Калужской области «Калугафармации» Виктор Афонин покинул свой пост, информацию об этом «ФВ» подтвердили в областном Минздраве. Договор с гендиректором расторгнут по собственному желанию Афонина, указали в ведомстве.

ГП «Калугафармация» — это аптечная сеть в Калужской области, которая насчитывает 76 аптек и владеет собственным аптечным изготовлением.

«Исполнение обязанностей возложено на заместителя генерального директора», — сообщили «ФВ» в калужском Минздраве.

Заместителем гендиректора «Калугафармации» является Лидия Артамонова заслуженный работник здравоохранения РФ и член наблюдательного совета Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма». По данным ЕГРЮЛ, она назначена еще 9 августа.

Афонин руководил предприятием с 2014 года. До этого он занимал должность главы администрации Кировского района, председателем Кировской районной думы, затем начальником управления имущественных отношений и приватизации министерства экономического развития Калужской области.