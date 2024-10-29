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Глава «Калугафармации» Виктор...

Глава «Калугафармации» Виктор Афонин покинул свой пост

29.10.2024
18:13
Дина Коблова
Глава «Калугафармации» Виктор Афонин покинул свою должность по собственной инициативе, информацию об этом «ФВ» сообщили в местном Минздраве. Его обязанности исполняет заместитель гендиректора Лидия Артамонова.
Фото: iapteka24.ru

Генеральный директор подведомственного министерству здравоохранения Калужской области «Калугафармации» Виктор Афонин покинул свой пост, информацию об этом «ФВ» подтвердили в областном Минздраве. Договор с гендиректором расторгнут по собственному желанию Афонина, указали в ведомстве.

ГП «Калугафармация» — это аптечная сеть в Калужской области, которая насчитывает 76 аптек и владеет собственным аптечным изготовлением.

«Исполнение обязанностей возложено на заместителя генерального директора», — сообщили «ФВ» в калужском Минздраве.

Заместителем гендиректора «Калугафармации» является Лидия Артамонова заслуженный работник здравоохранения РФ и член наблюдательного совета Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма». По данным ЕГРЮЛ, она назначена еще 9 августа.

Афонин руководил предприятием с 2014 года. До этого он занимал должность главы администрации Кировского района, председателем Кировской районной думы, затем начальником управления имущественных отношений и приватизации министерства экономического развития Калужской области.

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