Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов решил уйти с должности

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил о своем намерении уйти с должности, чтобы принять участие в военной операции на Украине. Об этом он заявил накануне на заседании генсовета партии «Единая Россия».

«Прошу освободить меня от должности председателя Комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», – заявил Хубезов.

Хубезов рекомендовал назначить вместо него депутата Госдумы Бадму Башанкаева.

Дмитрий Хубезов — доктор медицинских наук, профессор, глава Комитета по охране здоровья с 2021 года.

В 1995 году окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Работал в Областной клинической больнице врачом-интерном, врачом-колопроктологом, заведующим колопроктологическим отделением. С 2017 по 2020 годы – главный врач Областной клинической больницы.