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Глава Pfizer заразился...

Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

16.08.2022
09:07
Ринат Васбеев

Глава Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусной инфекцией. Он уже четырежды вакцинировался от коронавируса.

Альберт Бурла

Исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла заболел COVID-19, об этом он сообщил в Twitter. Ранее он уже четырежды вакцинировался.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, я чувствую себя хорошо, при этом у меня легкие симптомы», — написал он.

Бурла отметил, что изолировался и начал курс препарата «Паксловид». Препарат не одобрен, но разрешен FDA для экстренного применения в лечении коронавируса при легкой и средней степенях тяжести заражения.

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