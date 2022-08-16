Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

Исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла заболел COVID-19, об этом он сообщил в Twitter. Ранее он уже четырежды вакцинировался.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, я чувствую себя хорошо, при этом у меня легкие симптомы», — написал он.

Бурла отметил, что изолировался и начал курс препарата «Паксловид». Препарат не одобрен, но разрешен FDA для экстренного применения в лечении коронавируса при легкой и средней степенях тяжести заражения.