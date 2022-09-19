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Глава Росздравнадзора заявила...

Глава Росздравнадзора заявила о росте импорта фармсубстанций

19.09.2022
18:44
Маргарита Грошева
Ринат Васбеев

Ввоз зарубежных фармсубстанций увеличился на 14%, сообщила глава Росздравнадзора. По ее словам, российские фармсубстанции составляют около 80% при производстве лекарств.

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

В Россию увеличился импорт фармсубстанций и компонентов. Об этом на форуме «Биотехмед» заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, передает корреспондент «ФВ».

«Мы сегодня констатируем, что количество ввозимых субстанций не уменьшилось, а даже увеличилось. Увеличение ввоза субстанций составляет порядка 14%», — сказала она. По ее словам, российские фармсубстанции составляют около 80% при производстве лекарств.

По данным RNC Pharma, с января по июнь в Россию было ввезено около 10 тыс. тонн фармсубстанций. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года натуральные объемы поставок выросли на 21%. Это лучший результат за последние 12 лет. При этом в рублях было ввезено АФИ на сумму 106,4 млрд руб. (3,7%). Это минимальное значение за последние пять лет. Небольшая динамика в отношении рублевого объема поставок объяснялась в первую очередь дефляцией на рынке фармацевтического сырья.

Аналитики объяснили значительный рост натуральных объемов поставок фармсубстанций увеличением активности отечественных производителей, а также желанием сформировать запасы сырья в сложный исторический период.

Ассоциация фармпроизводителей предложила внедрить систему прослеживаемости для интермедиатов и фармацевтических субстанций, которая позволит подтверждать страну их происхождения. Это потребует изменений в законодательство и разработки новых нормативных актов. Предложения о необходимых для этого изменениях в законодательство АФПЕАЭС направила в Минпромторг.

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