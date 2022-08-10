Глава отдела исследований и разработок J&J уйдет в отставку

Глава отдела фармацевтических исследований и разработок Johnson & Johnson Матай Маммен покидает компанию. Его на посту заменит Уильям Хейт, который в настоящее время руководит отделом внешних инноваций J&J.

Восемь месяцев назад J&J назначила Маммена вместе с несколькими другими руководителями в исполнительный комитет компании. Это произошло одновременно со сменой генерального директора, в результате которой Хоакин Дуато занял пост бывшего главы J&J Алекса Горски.

Маммен присоединился к J&J в 2017 году. До этого он работал в должности руководителя исследований и разработок MSD (в США и Канаде — Merck&Co) по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям. Ранее он два десятилетия работал в качестве руководителя отдела исследований и разработок в Theravance, биотехнологической компании, которую он основал вместе с бывшим генеральным директором MSD Роем Вагелосом.

В J&J Маммен сначала руководил исследованиями и разработками в подразделении Janssen, которое ответственно за фармацевтическую деятельность компании. Он отвечал за все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы J&J и управлял бюджетом, который в прошлом году приблизился к 12 млрд долл.

Вместе со сменой генерального директора прошлой осенью из J&J ушел Пол Стоффелс, долгое время работавший главным научным сотрудником компании. Сейчас Стоффелс возглавляет Galapagos, бельгийскую биотехнологическую компанию.