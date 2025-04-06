Главные новости недели

1. Указом президента в АО «Нижфарм» ввели временное управление. 100% акций нидерландской компании Nidda Lynx переданы во временное управление компании «Фармирус». Решение стало неожиданностью и для отрасли, и для производителя. Подробнее...

2. Россия привела в соответствие с правилами ЕАЭС 86,8% регистрационных удостоверений на лекарства. Армения, Казахстан и Киргизия — не более 5%. Подробнее...

3. Правительство обновило перечень контролируемых прекурсоров наркотических средств, добавив 47 новых веществ и исключив три позиции. В связи с этим изменения внесли и в Уголовный кодекс РФ. Подробнее...

4. Фонд «Круг добра» расширил показания для трех жизненно важных препаратов. В их числе препарат «Золгенсма» для лечения СМА. Решения были приняты на заседании экспертного совета фонда. Подробнее...

5. Forbes представил рейтинг долларовых миллиардеров за 2025 год. В него вошли шесть представителей фармацевтической отрасли из России. Подробнее...