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Главный инфекционист США...

Главный инфекционист США Энтони Фаучи уйдет в отставку

23.08.2022
10:50
Николай Соколов

Главный инфекционист США и советник Белого дома Энтони Фаучи уйдет в отставку в декабре этого года. Он хочет «перейти к следующему этапу своей карьеры».

Энтони Фаучи | Фото: niaid.nih.gov

Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи планирует уйти в отставку со своих постов руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и главного медицинского советника Белого дома. Фаучи прекратит исполнять свои обязанности в декабре, указано в его заявлении на сайте Национальных институтов здравоохранения (NIH).

«После более чем 50 лет государственной службы я планирую перейти к следующему этапу своей карьеры, пока у меня еще так много энергии и страсти к своей области, — заявил Фаучи. — Я хочу использовать то, чему я научился в качестве директора NIAID, чтобы продолжать продвигать науку и общественное здравоохранение, а также вдохновлять и наставлять следующее поколение лидеров науки, поскольку они помогают подготовить мир к встрече с будущими угрозами инфекционных заболеваний».

81-летний Фаучи консультировал семь президентов США, начиная с Рональда Рейгана. Он помогал реагировать на эпидемию ВИЧ, вирус лихорадки Западного Нила, вспышку сибирской язвы в 2001 году, пандемический грипп, связанные с птичьим гриппом угрозы, лихорадку Эбола, Зика, пандемию COVID-19 и вспышку обезьяньей оспы. Впервые он присоединился к NIH в 1968 году в возрасте 27 лет, где быстро поднялся по служебной лестнице и, в конце концов, занял пост директора NIAID в 1984 году.

В первые месяцы пандемии COVID-19 в 2020 году Фаучи помогал руководить научной работой по созданию и тестированию вакцин против коронавируса в рекордно короткие сроки и вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом принимал участие в регулярных телевизионных брифингах в Белом доме. В итоге его раскритиковали как республиканцы, за позицию против быстрого снятия коронавирусных ограничений, так и демократы за игнорирование позиции экспертов и «бессистемной» реакции на пандемию, которая привела к тысячам смертей американцев.

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