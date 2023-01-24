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Главред Vademecum Дмитрий...

Главред Vademecum Дмитрий Кряжев присоединился к работе над развитием РААС

24.01.2023
13:09
Руслан Мавлиханов

Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев занял одну из ключевых должностей Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Он назначен директором по развитию. Кряжев сможет «провести ряд мероприятий и добавить новых ярких акцентов», отметили в ассоциации.

Дмитрий Кряжев | Фото: Игорь Чунусов

Издатель — главный редактор издания Vademecum Дмитрий Кряжев назначен директором по развитию аптечной ассоциации. Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке. Один из собеседников назвал происходящее «перезагрузкой» ассоциации. Кряжев воздержался от комментариев о своем назначении. Информацию подтвердила исполнительный директор организации Нелли Игнатьева.

«Да, в штатное расписание введена должность директора по развитию. Должность это не выборная. Должность с определенным функционалом. Руководитель ассоциации — исполнительный директор [Нелли Игнатьева], и логично, что все сотрудники ассоциации вместе с руководителем выполняют общие задачи», — сказала Игнатьева.

По ее словам, в честь 20-летия ассоциации в планах организации «провести ряд мероприятий и добавить новых ярких акцентов» в деятельность РААС, с чем и связано новое назначение. Кандидатуру Кряжева на должность предложили участники ассоциации — представители крупных аптечных сетей, сообщил второй источник.

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