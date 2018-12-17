GlaxoSmithKline и Pfizer объединяют безрецептурные бизнесы в совместное предприятие

Через три года после завершения сделки, которое намечено на вторую половину 2019 г., GlaxoSmithKline намерена разделиться на две компании, которые будут специализироваться на разработке и производстве лекарственных препаратов и вакцин и безрецептурной продукции соответственно.

Инвесторы GSK давно призывали к разделению компании, однако ее исполнительный директор Эмма Уолмсли, возглавившая компанию в 2017 г., всегда была против этого.

Pfizer, в свою очередь, давно искала покупателя на свой безрецептурный бизнес.

По оценкам экспертов, глобальный объем продаж продукции совместного предприятия составит 9,8 млрд фунтов стерлингов (12,7 млрд долл.).