GlaxoSmithKline и Pfizer объединяют безрецептурные бизнесы в совместное предприятие

13:19
19 декабря 2018

Илья Дугин

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Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») и американская Pfizer («Пфайзер») договорились об объединении своих безрецептурных бизнесов в совместное предприятие, 68% акций которого будут принадлежать британской компании, сообщает CNBC.

Через три года после завершения сделки, которое намечено на вторую половину 2019 г., GlaxoSmithKline намерена разделиться на две компании, которые будут специализироваться на разработке и производстве лекарственных препаратов и вакцин и безрецептурной продукции соответственно.  

Инвесторы GSK давно призывали к разделению компании, однако ее исполнительный директор Эмма Уолмсли, возглавившая компанию в 2017 г., всегда была против этого.

Pfizer, в свою очередь, давно искала покупателя на свой безрецептурный бизнес.

По оценкам экспертов, глобальный объем продаж продукции совместного предприятия составит 9,8 млрд фунтов стерлингов (12,7 млрд долл.).  

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