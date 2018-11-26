GlaxoSmithKline приобретает компанию Tesaro

В результате сделки GlaxoSmithKline получает права на препарат для лечения рака яичников Zejula.

Как отметила исполнительный директор GlaxoSmithKline , следка позволит значительно укрепить онкобизнес компании.

За первые девять месяцев 2018 г. объем продаж Zejula составил 166 млн долл. При этом продажи в III квартале выросли на 60%.

Завершение сделки ожидается в I квартале 2019 г.