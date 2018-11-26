GlaxoSmithKline приобретает компанию Tesaro

Акции американской фармацевтической компании Tesaro («Тезаро») резко выросли после заявления британской GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») о приобретении компании за 5,1 млрд долл. (0,75 долл. за акцию), сообщает Fox Business. В сумму сделки включены и долговые обязательства Tesaro.
В результате сделки GlaxoSmithKline получает права на препарат для лечения рака яичников Zejula.
Как отметила исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, следка позволит значительно укрепить онкобизнес компании.
За первые девять месяцев 2018 г. объем продаж Zejula составил 166 млн долл. При этом продажи в III квартале выросли на 60%.
Завершение сделки ожидается в I квартале 2019 г.
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