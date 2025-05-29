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Голикова рассказала о...

Голикова рассказала о разработке препаратов для восстановления стареющих клеток

29.05.2025
14:08
Дина Коблова
Татьяна Голикова рассказала о разработках отечественных препаратов для восстановления стареющих клеток, коррекции когнитивных и стрессовых расстройств, лечения ран и ожогов. Некоторые из этих лекарств уже проходят клинические исследования, регистрация ряда из них запланирована на 2026 год.
Татьяна Голикова | Фото: пресс-служба Кремля

Вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказала о планах по регистрации первого российского прибора для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств, которая ожидается в начале 2026 года, пишет ТАСС.

По словам Голиковой, в «среднесрочной перспективе» планируется также разработать панель и тест-систему для определения биологического возраста и процессов старения органов дыхания. Это должно сократить сроки диагностики предрисков старения и возраст-ассоциированных заболеваний. К концу проекта российские ученые намерены получить и внедрить препараты, восстанавливающие стареющие клетки и их функции.

В ближайшие годы будут разработаны отечественные биомедицинские препараты для лечения мужского бесплодия. По словам Голиковой, после завершения клинических исследований с конца этого года уже появится возможность применять это лекарство.

«Уже есть первые положительные результаты», — поделилась вице-премьер.

Она отметила, что в 2024 году благодаря репродуктивной диспансеризации удалось выявить более 230 тыс. заболеваний репродуктивной сферы. Диспансеризацию прошли почти 7 млн человек, 2,6 млн из которых — мужчины.

Еще планируется создать биомедицинский клеточный продукт для лечения ран и ожогов. Голикова отметила, что ежегодно с такими поражениями в медорганизации обращается свыше 200 тыс. пациентов.

Кроме того, идет работа по созданию продуктов тканевой инженерии для регенеративной медицины, включая восстановление хрящевой ткани крупных суставов. Такие препараты уже включены в клинические рекомендации и показаны более 1,5 млн пациентов.

«Они малотравматичны для пациента, не требуют длительной реабилитации, а значит, заменяют эндопротезирование», — пояснила Голикова.

Сейчас проходят клинические исследования в рамках нацпроекта препараты для восстановления хрящей и для лечения поражений головного и спинного мозга.

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