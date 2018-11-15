Голландская компания argenx и Johnson & Johnson подписали  соглашение о сотрудничестве в области разработки онкопрепарата

Голландская биофармацевтическая компания argenx SE («ардженкс Эс-Е») объявила о подписании глобального соглашения с компанией Cilag GmbH International, являющейся подразделением Janssen («Янссен»), которая, в свою очередь входит в группу Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), о совместной разработке препарата для лечения отдельных форм рака cusatuzumab, сообщает Reuters.
По оценкам экспертов, общая сумму соглашения может составить до 1,6 млрд долл.
Janssen осуществит единовременный платеж в размере 300 млн долл., а Johnson & Johnson Innovation внесет в уставный капитал argenx 200 млн долл.
Голландская компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний и онкозаболеваний, получит еще до 1,3 млрд долл. в качестве поэтапных платежей.
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