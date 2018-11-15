Голландская компания argenx и Johnson & Johnson подписали  соглашение о сотрудничестве в области разработки онкопрепарата

По оценкам экспертов, общая сумму соглашения может составить до 1,6 млрд долл.

Janssen осуществит единовременный платеж в размере 300 млн долл., а Johnson & Johnson Innovation внесет в уставный капитал argenx 200 млн долл.

Голландская компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний и онкозаболеваний, получит еще до 1,3 млрд долл. в качестве поэтапных платежей.