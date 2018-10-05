Google интегрирует DeepMind Health с другими направлениями бизнеса на основе искусственного интеллекта

11:59
14 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Компания Alphabet Inc. («Алфабет Инк.») интегрирует часть своего лондонского подразделения DeepMind («ДипМайнд»), работающего в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в свою партнерскую компанию, Google («Гугл»), сообщает агентство Bloomberg.

В минувший вторник в компании DeepMind объявили о том, что команда разработчиков мобильного приложения, предупреждающего врачей о риске ухудшения состояния здоровья госпитализированных пациентов, присоединится к новому подразделению Google, которое называется Google Health. Его возглавляет Дэвид Файнберг, бывший генеральный директор компании Geisinger Health Systems («Гайзингер Нелс Системз»).

Google купила компанию DeepMind, основанную в 2012 г., за 400 млн фунтов стерлингов. Уже на следующий год компания начала работать в сегменте исследований в сфере здравоохранения и со временем создала целое подразделение в этой сфере – DeepMind Health.

Первый продукт DeepMind Health – мобильное приложение Streams, разработанное с целью помочь врачам выявлять пациентов с риском развития острого поражения почек, – вызвал множество споров. В июле 2017 г. британское надзорное ведомство в сфере охраны конфиденциальности данных заявило, что партнер DeepMind по проекту создания этого приложения – Лондонская королевская общедоступная клиническая больница (London’s Royal Free Hospital) – незаконно предоставил DeepMind доступ к историям болезни 1,6 млн пациентов.

В Royal Free Hospital согласились с этими выводами, но сообщили, что конфиденциальные данные пациентов необходимо было передать для того, чтобы в DeepMind могли протестировать безопасность приложения.

Помимо Royal Free Hospital, DeepMind заключила соглашения о размещении приложения Streams еще с тремя больничными трастами в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Компания также сотрудничает с рядом медицинских учреждений в Великобритании и США с целью изучения алгоритмов диагностики и прогнозирования определенных состояний пациентов.

Согласно заявлению DeepMind, команда разработчиков Streams и сотрудники, занимающиеся клинической оценкой алгоритмов, перейдут в Google Health, и бренд DeepMind Health прекратит свое существование.

Сотрудники, занимающиеся фундаментальными и научными исследованиями, останутся работать в DeepMind.

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