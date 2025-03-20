Госдума одобрила изменения в правила поступления в вузы для выпускников колледжей

Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 805970-8 о внесении изменений в ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части уточнения условий поступления абитуриентов в образовательные организации высшего образования на базе среднего профессионального образования).

Как следует из пояснительной записки, сейчас прием в вузы лиц, имеющих среднее профессиональное образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования.

«Вместе с тем такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность», — указано в пояснительной записке.

Согласно изменениям, выпускники средних профессиональных учебных заведений, чья специальность соответствует направлениям бакалавриата или специалитета, смогут поступать в вузы по результатам вступительных испытаний, установленных самим вузом. Это позволит учитывать профиль их предыдущего образования.

Также лица, уже получившие высшее образование, тоже смогут поступать на программы бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний, установленных вузом.