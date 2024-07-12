Госдума одобрила в первом чтении законопроект о господдержке производителей ветпрепаратов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 630680-8 о внесении изменений в Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Авторы документа предлагают расширить круг получателей бюджетных средств в рамках господдержки, предусмотренной этим законом.

Согласно документу, в закон предлагается включить организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются производством продукции, не относящейся к сельскохозяйственной, а именно: ферментных препаратов и лекарств для ветеринарного применения, а также кормовых и пищевых добавок.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам указал в заключении, что предлагаемые изменения нуждаются в согласовании с основными направлениями и принципами государственной аграрной политики, а также обратили внимание, что понятие «несельскохозяйственное сырье» ни в законопроекте, ни в законодательстве не используется.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября текущего года.