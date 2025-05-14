Госдума одобрила в первом чтении законопроект о квотах на платное обучение в вузах

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 884102-8 о регулировании объемов платного обучения в вузах. Предлагается наделить правительство полномочиями регулировать вопросы объема платного приема. Квоты будут выделяться «с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей».

В феврале с таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президентского Совета по науке и образованию.

Законопроект о платном приеме в российские университеты коснется исключительно первокурсников, все остальные курсы продолжат обучаться на основании тех договоров, которые они заключили. Об этом сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Елена Тумакова на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. «Мы говорим о поэтапном регулировании платного приема... То есть не произойдет одномоментного лишения всех внебюджетных средств вузов», — объяснила она (цитата по ТАСС).