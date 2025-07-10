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Госдума одобрила законопроект...

Госдума одобрила законопроект о передаче на гумпомощь немаркированных лекарств

10.07.2025
16:24
Отдел новостей
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возможности передачи на гуманитарную помощь конфискованных немаркированных лекарств, медизделий, биодобавок, парфюмерно-косметической продукции и других товаров аптечного ассортимента.
Фото: 123rf.com

Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект № 797740-8, которым вносятся изменения в ст.32.4 КоАП РФ. В документе идет речь о возможности безвозмездной передачи конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей.

Подлежащие маркировке товары, которые были конфискованы по решению суда за нарушение ст.15.12 КоАП РФ, отправляют на экспертизу. По результатам проверки, если такая продукция признана не безопасной или не пригодной для использования по прямому назначению, то ее отправляют на переработку или уничтожение. Если же товары признаны пригодными и безопасными для использования по прямому назначению, то они могут быть безвозмездно переданы на гуманитарные цели уполномоченным федеральным органам и (или) организациям в установленном правительством порядке.

Речь идет о немаркированных лекарствах, медизделиях, биодобавках, парфюмерно-косметической продукции и других товарах аптечного ассортимента. Передаче не подлежат спиртосодержащие товары.

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