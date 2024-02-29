Госдума попросила Минэкономразвития изменить код ОКВЭД для аптек 

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову по вопросу изменения кода ОКВЭД для аптек. Депутаты просят установить код 86.90.5 «Деятельность фармацевтических организаций (аптечных организаций) и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья». Письмо есть в распоряжении «ФВ». Его подлинность подтвердила зампредседателя комитета «Опора России» по здравоохранению, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Мария Литвинова. О письме также сообщил Vademecum.

Башанкаев в письме напомнил, что почти год назад — 18 апреля 2023 года — Минздрав направил в Минэкономразвития проект изменений в ОКВЭД-2, разработанный в соответствии с Правилами стандартизации «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов» ПР 50.1.024-2005. Речь в нем идет о предложении установить код 86.90.5 для группировки, включающей в себя розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе дистанционным способом, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.

Эта инициатива целесообразна и юридически обоснованна, пишет Башанкаев. Социальная миссия аптеки — лекарственное обеспечение населения — подкреплена целым рядом специальных норм, регулирующих функционирование аптечных организаций.

Чуть ранее, 15 февраля, аналогичное обращение Решетникову направил президент «Опоры России» Александр Калинин (есть в распоряжении «ФВ»). Он напомнил, что с 2020 года формирование мер поддержки для тех или иных отраслей на региональном уровне происходит в соответствии с кодами ОКВЭД, согласно которым аптеки отнесены не к системе здравоохранения, а к сфере торговли (47.73).

«Вследствие чего аптечные организации, в том числе сельские, лишены мер поддержки, не получают налоговые и экономические льготы», — сказано в письме. При этом в силу обязательных постоянных затрат на обучение сотрудников и обеспечение неукоснительного выполнения лицензионных требований финансовые издержки аптеки значительно выше издержек классического магазина.

Башанкаев и Калинин просят Минэкономразвития рассмотреть и поддержать позицию Минздрава в части необходимости внесения соответствующих изменений и инициировать включение в классификатор кода 86.90.5.

«Опора России» предложила в качестве альтернативного варианта изменить наименование деятельности аптечных организаций в рамках кода ОКВЭД 47.73. Вместо слов «в специализированных магазинах (аптеках)» Калинин просит указать «в фармацевтических организациях (аптечных организациях)» — это наименование установлено Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Эта инициатива впервые была поддержана фармсообществом более десяти лет назад, отметила Литвинова. «Речь прежде всего идет о восстановлении юридической справедливости, а не о льготах для фарморганизаций, — говорит она. — Годы борьбы, десятки обращений не принесли результата. В период пандемии бизнес получал поддержку по кодам ОКВЭД. Сфера здравоохранения попала в число получателей мер поддержки автоматически, аптечному сообществу пришлось писать разъяснительные письма».

Литвинова говорит, что Минэкономразвития ранее отказывал отрасли в изменении кода ОКВЭД на основании принципа формирования кодов по группировкам.