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Госдума приняла поправки...

Госдума приняла поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности

30.07.2024
10:15
Дина Коблова
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о внесении изменения в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензиатов будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия в течение одного рабочего дня с даты оформления документа через Госуслуги или по электронной почте.
Фото: 123rf.com

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект № 540354-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Согласно документу лицензиатов и соискателей лицензии будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия лицензионным требованиям через электронную почту или Госуслуги в течение одного рабочего дня с момента оформления такого акта.

Сведения о лицензии теперь будут направлять только в форме выписки из реестра лицензий, срок подготовки выписки останется прежним: три рабочих дня с момента получения заявления.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сейчас в отношении соискателей лицензии (лицензиатов) предусмотрена возможность проведения выездных оценок в дистанционном формате в случае, если такая возможность предусмотрена в положении о лицензировании конкретного вида деятельности. Законопроектом предусматривается возможность проведения дистанционных оценок в случае, если возможность не закреплена в положении о лицензировании конкретного вида деятельности.

Кроме того, сроки уведомления заявителя о проведении выездных оценок могут быть сокращены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

«Предлагаемые изменения направлены на более широкое применение дистанционной оценки, которая является наиболее удобной формой взаимодействия заявителей и лицензирующих органов», — следует из пояснительной записки.

Закон вступает в силу со дня его официальной публикации, за исключением некоторых положений.

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