Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 468229-8 «Об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации». Документ должен ограничить «избыточное и механическое использование англицизмов», считает представлявшая документ председатель Комитета по культуре Ольга Казакова.

«Проблема была в том, что некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на свое усмотрение, зачастую не выполняют закон о государственном языке», — цитирует Казакову «РБК».

По ее словам, на русском языке должна быть выполнена информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг. К такой информации относятся надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», а также информационные таблички. При этом перевод на другие языки не исключается и не запрещается.

Казакова обратила внимание, что фирменных наименований и товарных знаков принятый документ не касается.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года и был принят в первом чтении в начале февраля 2025 года. Ко второму чтению уточнили норму о названиях объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе: они должны быть выполнены только кириллицей. Однако эта норма не будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что после принятия документа будет меньше вывесок на иностранных языках, а также будут меньше использоваться другие языки при рекламе.