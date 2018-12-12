Госдума приняла закон о контрольных закупках в аптеках и медицинских организациях

08:10
14 декабря 2018

Елена Сидорова

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Фото: duma.gov.ru

Законопроект, предоставляющий Росздравнадзору полномочия на проведение контрольной закупки в сфере розничной торговли лекарственными препаратами и предоставления платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, принят 13 декабря в третьем чтении единогласно.

В соответствии с документом, Росздравнадзор получит возможность «проводить контрольные закупки лекарственных препаратов для медицинского применения в целях проверки соблюдения субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».

 «Контрольная закупка будет эффективной мерой регулирования сферы розничной торговли лекарственными препаратами и  оказания платных медицинских услуг, которая защитит россиян от лекарственных фальсификатов и недобросовестности при оказании медицинских услуг», – отметила в своем докладе на пленарном заседании член Комитета Госдумы Татьяна Соломатина.

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