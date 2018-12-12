Госдума приняла закон о контрольных закупках в аптеках и медицинских организациях

В соответствии с документом, Росздравнадзор получит возможность «проводить контрольные закупки лекарственных препаратов для медицинского применения в целях проверки соблюдения субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».

«Контрольная закупка будет эффективной мерой регулирования сферы розничной торговли лекарственными препаратами и оказания платных медицинских услуг, которая защитит россиян от лекарственных фальсификатов и недобросовестности при оказании медицинских услуг», – отметила в своем докладе на пленарном заседании член Комитета Госдумы Татьяна Соломатина.