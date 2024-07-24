Госдума приняла закон по реализации налоговой политики на 2023–2025 годы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект № 577665-8 о внесении изменений в первую и вторую части Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты о налогах и сборах (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики). Как сообщили в пресс-службе Минфина, документ уточняет законодательство по отдельным налогам и сборам, а также содержит ряд новаций по совершенствованию и упрощению налогового администрирования.

В части НДФЛ поправки предусматривают:

предоставление повышенного стандартного налогового вычета гражданам, на обеспечении которых находятся недееспособные дети-инвалиды;

освобождение от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с господдержкой;

признание дохода в виде материальной выгоды при приобретении долей участия в уставном капитале по цене ниже рыночной;

уточнение порядка налогообложения доходов в виде процентов по долгосрочным вкладам;

предпринимателям без образования юрлица и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) предоставляется право применять профессиональный налоговый вычет в размере 20% общей суммы доходов в случае отсутствия возможности документального подтверждения своих расходов.

До 2028 года продлили полномочия правительства по предоставлению отсрочек по уплате налогов и страховых взносов. Льготная ставка пеней (1/300) пролонгируется на весь 2024 год в связи с возросшей ключевой ставкой рефинансирования. Периметр налогового мониторинга расширили за счет отмены «пороговых» требований, предъявляемых потенциальным участникам налогового мониторинга, для бывших участников консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), холдинговых структур и операторов лотерей.

Изменения также коснулись специальных налоговых режимов:

до 1 января 2027 года продлили право регионов устанавливать нулевую ставку по упрощенной и патентной системам налогообложения (УСН и ПСН) для новых зарегистрированных ИП;

стоимость российского высокотехнологичного оборудования (перечень которого утвержден распоряжением правительства) не будет учитываться при определении предельного размера остаточной стоимости основных средств при применении УСН;

предпринимателям на новых территориях будет предоставлено право уменьшить налог на сумму расходов на покупку контрольно-кассовой техники (до 28 тыс. руб.) при условии регистрации этой техники в налоговых органах до конца 2025 года;

для ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», предоставляется право учитывать в составе расходов страховые взносы аналогично порядку при объекте налогообложения в виде доходов.

Кроме того, в перечень лиц, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», будут включены операторы электронных площадок (маркетплейсов).