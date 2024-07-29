Госдума приняла законопроект о господдержке производителей ветпрепаратов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект № 630680-8 о внесении изменений в Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в части обеспечения доступности государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в области ветеринарии).

Как следует из пояснительной записки, для развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности нужно создавать новые производственные мощности и модернизировать производства по выпуску ветпрепаратов, в том числе из продукции (сырья), не относящейся к сельскохозяйственной, кормовых и пищевых добавок. Организация производства таких продуктов зависит от мер поддержки со стороны государства. Сейчас Минсельхоз помогает сельхозтоваропроизводителям для производства сельхозпродукции и ее дальнейшей переработке и организациям, которые осуществляют ее переработку.

«Вместе с тем, при производстве ряда аминокислот (метионин), витаминов (группы А, Е, холин-хлорид) и ветеринарных препаратов сельскохозяйственное сырье не используется», — указано в пояснительной записке к документу.

Документом расширяется круг получателей бюджетных средств в рамках господдержки, предусмотренной этим законом. В перечень получателей господдержки включат организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются производством продукции, не относящейся к сельскохозяйственной, а именно: ферментных препаратов и лекарств для ветеринарного применения, а также кормовых и пищевых добавок.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.