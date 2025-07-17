Госдума приняла законопроект о госпошлинах за регистрацию ветпрепаратов в ЕАЭС

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об установке размера госпошлин за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках ЕАЭС. В документе уточняются размеры 12 видов госпошлин. Так, пошлина

за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации составит

461 тыс. руб.