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Госдума приняла законопроект...

Госдума приняла законопроект о введении наказания за контрабанду патогенных биоорганизмов

23.10.2024
14:34
Дина Коблова
Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами (ПБА) и токсинами. Максимальное наказание для контрабандистов — до 12 лет лишения свободы, а для нарушителей правил обращения — до восьми лет лишения свободы.
Фото: duma.gov.ru

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект № 592792-8, который вводит уголовную ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с ПБА и токсинами. Документ был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой и председателем думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно законопроекту к ПБА относятся микроорганизмы, вирусы, прионы, яды биологического происхождения (токсины) и иные биологические агенты, включая те, что были созданы в результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии. Также к ним относятся биологические материалы, в которых могут содержаться перечисленные патогены. Перечень таких ПБА будет утверждать правительство.

В документе указано, что контрабанда и нарушение правил безопасности при обращении с ПБА могут привести к авариям на объектах, где находятся источники биологической опасности и (или) проводятся работы с патогенными биологическими агентами, а также к диверсиям и (или) террористическим актам на этих объектах.

Изменения вносятся в ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых и других веществ), максимальное наказание за ее нарушение — 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн руб.

Также изменения затронут ст.248 УК РФ (нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами). Ее действие будет распространяться на нарушения правил безопасности при обращении с ПБА. Кроме того, по этой статье вводится пункт о нарушении, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. Такое преступление будет караться принудительными работами до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

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