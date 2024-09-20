Госдума проведет парламентские слушания по лекарственной безопасности

В Госдуме пройдут парламентские слушания о лекарственной безопасности 23 сентября. Как сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, мероприятие такого масштаба проводится впервые. «Мы собираем большие парламентские слушания в Государственной думе о лекарственной безопасности. Такое впервые, такой интерес к лекарствам, их доступности, цене», — сказал депутат в интервью «Парламентской газете». По его словам, повестка заседания включает вопросы от синтеза молекулы до регулирования препаратов на аптечной полке.

«Будем обсуждать научные достижения, будем смотреть на проблемы патентного права, технологический суверенитет нашей страны, определимся по регистрации препаратов, как это сделать более прозрачным, обязательно затронем вопрос о производственных аптеках», — сказал Башанкаев.

В телеграм-канале комитета опубликованы вопросы слушаний:

каков путь лекарственных средств – от производства до аптеки (от молекулы до аптеки);

научные достижения в сфере обращения лекарственных средств;

разработка фармацевтических субстанций и инновационных лекарственных препаратов;

проблемные вопросы клинических исследований;

аспекты производства лекарственных средств;

локализация производства лекарственных препаратов в РФ;

проблемы патентного права;

технологический суверенитет РФ;

регистрация лекарственных средств;

ускорение выхода лекарственных препаратов на рынок;

государственные и муниципальные закупки лекарственных препаратов;

льготное лекарственное обеспечение и его финансирование;

ценообразование на лекарства;

аптечные сети и маркетинговые контракты;

производственные аптеки;

дистанционная продажа лекарств;

передвижные аптеки;

контроль и надзор.

По итогам слушаний на основе докладов участников будут подготовлены рекомендации, создана рабочая группа по их реализации.