Госдума рассмотрит изменения в законопроект о государственном и муниципальном контроле

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 630715-8, который предусматривает корректировку Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Как следует из пояснительной записки, законопроект устанавливает обязанность ведения перечня объектов контроля, которые учитываются в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий. Осуществляться это будет через единый реестр видов контроля.

Поправки также позволят отказывать инспектору в доступе на объекты контроля, если в приказе или иных документах о контрольно-надзорном мероприятии будет отсутствовать или некорректно нанесен QR-код в реестре проверок.

Кроме того, бизнес получит возможность компенсировать стоимость отобранной в рамках выборочного контроля или рейдового осмотра продукции, если экспертиза не выявит отклонений в ее качестве и вернуть продукцию невозможно. Возмещать стоимость продукции будут из соответствующих бюджетов госорганов. Норма не будет распространяться на отбор образцов лекарств и медицинских изделий.

Утверждение критериев и категорий риска объектов контроля намерены сделать не обязательным по видам госконтроля, которые не предусматривают проведение плановых мероприятий. В случае, если проведение контрольного мероприятия невозможно из-за действий (бездействия) контролируемого лица, то такая же проверка может быть проведена не позднее трех месяцев с даты проведения первого контрольного мероприятия.

Кроме того, депутаты предлагают исключить положения закона, допускающие возможность отказа от системы оценки и управления рисками в рамках муниципальных видов контроля.