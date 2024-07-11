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Госдума рассмотрит законопроект...

Госдума рассмотрит законопроект о возможности объединять потребности нескольких заказчиков

11.07.2024
14:24
Дина Коблова
В Госдуму внесен законопроект об изменениях в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Авторы документа предлагают наделить исполнителей возможностью консолидации потребностей нескольких заказчиков одного субъекта России для заключения рассматриваемого контракта. Мера будет применима в том числе для закупок с использованием средств ОМС.
Фото: 123rf.com

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект № 667365-8 о внесении изменений в федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно документу, исполнители смогут консолидировать потребности нескольких заказчиков одного субъекта России для заключения рассматриваемого контракта помимо механизма централизованных закупок. Мера будет распространяться в том числе на закупки с использованием средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Авторы законопроекта также предлагают оптимизировать порядок заключения и исполнения контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты). Сейчас заключение такого контракта возможно лишь в случае, если товар (объект закупки) является промышленной продукцией. 

По мнению депутатов, заключение контрактов в устной форме не соответствует целям и принципам закона № 44-ФЗ и бюджетного законодательства, поэтому предлагается установить специальное положение о том, что контракт заключается в письменной форме.

Кроме того, документом предусмотрено приостановление действия ч.5 ст.2 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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