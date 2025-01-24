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Госдума ужесточит штрафы...

Госдума ужесточит штрафы за препятствие проверкам бизнеса

24.01.2025
10:15
Дина Коблова
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за воспрепятствование бизнеса проверкам. Речь идет о нарушении статьи 19.4.1 КоАП РФ. Для юридических лиц максимальный штраф за нарушение составит 1 млн руб.
Фото: 123rf.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 736449-8, которым вносятся изменения в статью 19.4.1 КоАП РФ в части усиления ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора).

Авторы документа предлагают увеличить сумму штрафов за нарушение части 2 статьи 19.4-1 КоАП РФ:

  • для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (было 5—10 тыс. руб.);
  • для юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. руб. (было 20—50 тыс. руб.).

За нарушение третьей части указанной статьи предлагается поднять штрафы:

  • для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. руб. (было 10—20 тыс. руб.);
  • для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. (было 50—100 тыс. руб.).

Согласно пояснительной записке, сейчас в некоторых случаях контролируемым лицам выгоднее воспрепятствовать проведению проверок, чем допустить их проведение. Это связано с тем, что санкциями отдельных составов административных правонарушений предусмотрены штрафы значительно большие, чем предусмотрены за уклонение от проверки.

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