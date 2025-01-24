Госдума ужесточит штрафы за препятствие проверкам бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 736449-8, которым вносятся изменения в статью 19.4.1 КоАП РФ в части усиления ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора).

Авторы документа предлагают увеличить сумму штрафов за нарушение части 2 статьи 19.4-1 КоАП РФ:

для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (было 5—10 тыс. руб.);

для юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. руб. (было 20—50 тыс. руб.).

За нарушение третьей части указанной статьи предлагается поднять штрафы:

для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. руб. (было 10—20 тыс. руб.);

для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. (было 50—100 тыс. руб.).

Согласно пояснительной записке, сейчас в некоторых случаях контролируемым лицам выгоднее воспрепятствовать проведению проверок, чем допустить их проведение. Это связано с тем, что санкциями отдельных составов административных правонарушений предусмотрены штрафы значительно большие, чем предусмотрены за уклонение от проверки.