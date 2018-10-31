Господдержку от государства смогут получить только производители федерального значения

Проект документа содержит:

- Правила формирования Единого реестра производителей продукции;

- Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку деятельности производителей федерального значения, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции;

- Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поддержку деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции;

- Типовую форму перечня производителей продукции, которым может быть предоставлена субсидия на поддержку деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции;

- Типовые требования к корпоративной программе деятельности до 2024 года, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции;

- Типовую форму соглашения о представлении субсидии из федерального бюджета на поддержку деятельности производителей федерального значения, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.

Организация, подающая заявку на участие в квалификационном отборе, должна быть производителем федерального значения и соответствовать определенным требованиям, в том числе: не иметь задолженности по налогам, не находиться в течение трех последних лет в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; не быть иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% и др.

В проекте постановления указано, что с его принятием утратят силу ряд документов, в соответствии с которыми российские производители могли рассчитывать на субсидии. В частности, утратят силу:

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1503 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. №1047 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств»; государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1046 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1048 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы», а также ряд других документов.