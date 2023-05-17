Госсети попросили упростить передачу сведений в СМДЛП

Госсети предложили исключить обязанность субъекта обращения лекарственных средств о предоставлении в СМДЛП сведений о перемещении лекарственных препаратов между своими адресами мест осуществления деятельности согласно лицензии. Такое обращение в адрес председателя правительства Михаила Мишустина направила генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова по итогам Первого Общероссийского форума «Повышение эффективности государственных аптечных сетей», передает корреспондент «ФВ».

Соответствующие изменения необходимо внести в «Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018.

Кроме того, госсети просят упростить механизм передачи в систему МДЛП сведений о выбытии из оборота лекарственных препаратов, реализованных ФАП: предусмотреть, что внесение сведений о выводе лекарственных препаратов из оборота должно осуществляться в момент передачи лекарственных препаратов от аптечной организации в ФАП.

В ЦРПТ к этим предложениям отнеслись скептически, следует из ответа пресс-службы организации на запрос «ФВ». Первая инициатива не позволит выполнять одну из ключевых функций системы: прослеживаемость препаратов до потребителя и анализ потенциального дефицита в различных регионах страны, считают в пресс-службе ЦРПТ.

«Крупные аптечные сети будут ставить товар на баланс в месте регистрации, например в Москве, а после передавать его аптекам в регионах. Государство не сможет получать полную и достоверную информацию о лекарственном обеспечении жителей страны в разрезе отдельных территорий», — объяснили представители оператора.

По этой же причине нарушает цепочку прослеживаемости и возможности для анализа предложение выводить препараты из оборота при передаче их в фельдшерско-акушерские пункты, добавили в ЦРПТ.

«При принятии такой схемы государство не сможет в режиме онлайн видеть, какие запасы есть в ФАП, где формируется дефицит, который нужно предотвратить. Это особенно важно, в свете того что ФАП располагаются чаще всего на сельских территориях и ближайшие медучреждения находятся на удалении от них», — резюмировали в пресс-службе организации.

Подробнее читайте в «ФВ» № 12 (1111) от 16.05.2023 года в материале «Возмущение из-за невозмещения».