Государства-члены ЕАЭС находятся на разных этапах вступления в PIC/S

16:02
26 октября 2018

Елена Сидорова

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ФБУ «ГИЛС и НП» ведет  активную работу по вступлению России в объединение уполномоченных государственных GMP инспекторатов (PIC/S). Об этом сообщил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, выступая 26 октября с докладом на сессии «Фармацевтический рынок стран ЕАЭС – тренды, возможности, перспективы».  Это мероприятие было организовано в рамках XI Евразийского экономического форума.

«Государства-члены ЕАЭС находятся на разных этапах вступления в PIC/S. На сегодняшний день по поручению Минпромторга мы ведем активную работу по подготовке документов для создания Межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора и ФБУ «ГИЛС и НП», – рассказал Владислав Шестаков. – Это необходимо для исполнения одного из основополагающих требований PIC/S, которое заключается в том, чтобы от страны был представлен один координационный орган». 

Кроме того, ФБУ «ГИЛС и НП» находится в стадии переговоров со странами-членами БРИКС о создании Совета GMP-инспекторатов. С этой инициативой ФБУ «ГИЛС и НП» вышло в 2015 году, далее были подготовлены проекты положения совета, его структуры, а также было подготовлено соглашение о сотрудничестве стран БРИКС. В рамках III GMP-конференции, прошедшей в августе 2018 года, страны-участницы поддержали инициативу о создании Совета GMP инспекторатов.

Персоны
Шестаков Владислав

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