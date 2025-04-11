Госзакупки лекарств выросли в начале 2025 года

Госзакупки лекарств в январе — феврале 2025 года увеличились на 28% в денежном выражении и на 29% – в натуральном по сравнению с таким же периодом 2024 года, следует из аналитического отчета компании AlphaRM.

За январь — февраль 2025 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1518 руб. на одного человека. Максимальное значение было в Уральском федеральном округе – 1889 руб. (+16% по сравнению с январем — февралем 2024 года), а минимальное — в Северо-Кавказском федеральном округе – 1030 руб. (+77%).

В TOP10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания Roche, поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 22,75 млрд руб. На второй строчке AsraZeneca с объемом отгрузок 12,58 млрд руб., 69,5% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация Johnson & Johnson.