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Госзакупки лекарств выросли...

Госзакупки лекарств выросли в начале 2025 года

11.04.2025
16:21
Елена Калиновская
В январе — феврале 2025 года поставки по госзаказам составили 127,6 млн упаковок лекарств на 221,7 млрд руб. В среднем на одного жителя России потрачено 1518 руб.
Фото: 123rf.com

Госзакупки лекарств в январе — феврале 2025 года увеличились на 28% в денежном выражении и на 29% – в натуральном по сравнению с таким же периодом 2024 года, следует из аналитического отчета компании AlphaRM.

За январь — февраль 2025 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1518 руб. на одного человека. Максимальное значение было в Уральском федеральном округе – 1889 руб. (+16% по сравнению с январем — февралем 2024 года), а минимальное — в Северо-Кавказском федеральном округе – 1030 руб. (+77%).

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В TOP10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания Roche, поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 22,75 млрд руб. На второй строчке AsraZeneca с объемом отгрузок 12,58 млрд руб., 69,5% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация Johnson & Johnson.

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