Госзакупки в первом квартале снизились на 20% в деньгах

В Headway отмечают, что рынок бюджетных закупок перестал расти в денежном объеме начиная с IV квартала 2022 года. Тогда объемы за квартал были меньше объемов за IV квартал 2021 года на 14%. Если исключить из расчетов аукционы типа СПИК, то объемы завершенных аукционов в первом квартале 2023 года будут меньше показателей 2021 года.

В натуральном выражении на первом месте по объему метформин — 13,3 млн упак., на втором месте — натрия хлорид с 11,2 млн упак., замыкает тройку ацетилсалициловая кислота — 8,9 млн упак. На первую тройку приходится примерно 10% закупок, на TOP30 — около 42%. На верхних строках по объему находятся также такие препараты, как бисопролол, спиронолактон, лозартан, панкреатин, индапамид и др.

Больше всего денег госзаказчики тратят на противоопухолевые препараты, их доля в общих закупках составила 38%, на втором месте — противомикробные препараты для системного использования — 16%, на третьем — лекарства для лечения заболеваний ЖКT и обмена веществ — 13%.

Распределение госзакупок по терапевтическим группам в первом квартале 2023 года Основные группы АТС I кв. 2022 г., млрд руб. I кв. 2022 г., доля, % I кв. 2023 г., млрд руб. I кв. 2023 г., доля, % Рост, % L — противоопухолевые и иммуномоделирующие препараты 98,3 38 75,8 38 -23 J — противомикробные препараты для системного использования 59,7 23 33 16 -45 A — желудочно-кишечный тракт и обмен веществ 21,9 8 26,8 13 22 B — кровь и органы кроветворения 31,4 12 18,6 9 -41 M — костно-мышечная система 11,8 5 15,3 8 29 N — нервная система 6,5 2 8,3 4 28 R — респираторная система 6,6 3 5,7 3 -14 Прочее 25,2 10 19 9 -25

Рост закупок в группе препаратов для лечения заболеваний костно-мышечной системы обусловлен закупками препарата «Золгенсма» (МНН онасемноген абепарвовек) — 7,6 млрд руб., также растут поставки в госсегмент нусинерсена (+208%), в то же время закупки рисдиплама и аталурена значительно сократились (-63%).

В группах АТС лекарств для системы кроветворения и антибиотиков вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов антиковидной терапии: фавипиравира, тиксагевимаба+цилгавимаба, умифеновира, ремдесивира — примерно на 100%, и существенное сокращение закупок антикоагулянтов — ривароксабана (-30%), эноксапарина натрия (-80%), гепарина натрия (-80%).

Еще одна тенденция — увеличение разницы между начальной ценой аукциона и финальной стоимостью контракта по отдельным группам лекарственных препаратов, где активно начинают поставляться лекарства российского производства.

Например, по МНН пембролизумаб, помимо «Китруды», появился препарат «Пемброриа» компании BIOCAD. Второе торговое наименование в первом квартале 2023 года заняло 83%.