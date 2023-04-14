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Госзакупки в первом...

Госзакупки в первом квартале снизились на 20% в деньгах

14.04.2023
13:46
Елена Калиновская

Госзаказчики в I квартале 2023 года закупили лекарств на 208,3 млрд руб., подсчитали аналитики компании Headway. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении закупки выросли на 65%: со 192 млн упак. в I квартале 2022 года до 316 млн упак. в аналогичный период этого года.

В Headway отмечают, что рынок бюджетных закупок перестал расти в денежном объеме начиная с IV квартала 2022 года. Тогда объемы за квартал были меньше объемов за IV квартал 2021 года на 14%. Если исключить из расчетов аукционы типа СПИК, то объемы завершенных аукционов в первом квартале 2023 года будут меньше показателей 2021 года.

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В натуральном выражении на первом месте по объему метформин — 13,3 млн упак., на втором месте — натрия хлорид с 11,2 млн упак., замыкает тройку ацетилсалициловая кислота — 8,9 млн упак. На первую тройку приходится примерно 10% закупок, на TOP30 — около 42%. На верхних строках по объему находятся также такие препараты, как бисопролол, спиронолактон, лозартан, панкреатин, индапамид и др.

Больше всего денег госзаказчики тратят на противоопухолевые препараты, их доля в общих закупках составила 38%, на втором месте — противомикробные препараты для системного использования — 16%, на третьем — лекарства для лечения заболеваний ЖКT и обмена веществ — 13%.

Распределение госзакупок по терапевтическим группам в первом квартале 2023 года

Основные группы АТС

I кв. 2022 г., млрд руб.

I кв. 2022 г., доля, %

I кв. 2023 г., млрд руб.

I кв. 2023 г., доля, %

Рост, %

L — противоопухолевые и иммуномоделирующие препараты 

98,3

38

75,8

38

-23

J — противомикробные препараты для системного использования 

59,7

23

33

16

-45

A — желудочно-кишечный тракт и обмен веществ

21,9

8

26,8

13

22

B — кровь и органы кроветворения

31,4

12

18,6

9

-41

M — костно-мышечная система

11,8

5

15,3

8

29

N — нервная система

6,5

2

8,3

4

28

R — респираторная система

6,6

3

5,7

3

-14

Прочее

25,2

10

19

9

-25

Рост закупок в группе препаратов для лечения заболеваний костно-мышечной системы обусловлен закупками препарата «Золгенсма» (МНН онасемноген абепарвовек) — 7,6 млрд руб., также растут поставки в госсегмент нусинерсена (+208%), в то же время закупки рисдиплама и аталурена значительно сократились (-63%).

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В группах АТС лекарств для системы кроветворения и антибиотиков вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов антиковидной терапии: фавипиравира, тиксагевимаба+цилгавимаба, умифеновира, ремдесивира — примерно на 100%, и существенное сокращение закупок антикоагулянтов — ривароксабана (-30%), эноксапарина натрия (-80%), гепарина натрия (-80%).

Еще одна тенденция — увеличение разницы между начальной ценой аукциона и финальной стоимостью контракта по отдельным группам лекарственных препаратов, где активно начинают поставляться лекарства российского производства.

Например, по МНН пембролизумаб, помимо «Китруды», появился препарат «Пемброриа» компании BIOCAD. Второе торговое наименование в первом квартале 2023 года заняло 83%.

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