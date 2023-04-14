Госзакупки в первом квартале снизились на 20% в деньгах
Госзаказчики в I квартале 2023 года закупили лекарств на 208,3 млрд руб., подсчитали аналитики компании Headway. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении закупки выросли на 65%: со 192 млн упак. в I квартале 2022 года до 316 млн упак. в аналогичный период этого года.
В Headway отмечают, что рынок бюджетных закупок перестал расти в денежном объеме начиная с IV квартала 2022 года. Тогда объемы за квартал были меньше объемов за IV квартал 2021 года на 14%. Если исключить из расчетов аукционы типа СПИК, то объемы завершенных аукционов в первом квартале 2023 года будут меньше показателей 2021 года.
В натуральном выражении на первом месте по объему метформин — 13,3 млн упак., на втором месте — натрия хлорид с 11,2 млн упак., замыкает тройку ацетилсалициловая кислота — 8,9 млн упак. На первую тройку приходится примерно 10% закупок, на TOP30 — около 42%. На верхних строках по объему находятся также такие препараты, как бисопролол, спиронолактон, лозартан, панкреатин, индапамид и др.
Больше всего денег госзаказчики тратят на противоопухолевые препараты, их доля в общих закупках составила 38%, на втором месте — противомикробные препараты для системного использования — 16%, на третьем — лекарства для лечения заболеваний ЖКT и обмена веществ — 13%.
|
Распределение госзакупок по терапевтическим группам в первом квартале 2023 года
|
Основные группы АТС
|
I кв. 2022 г., млрд руб.
|
I кв. 2022 г., доля, %
|
I кв. 2023 г., млрд руб.
|
I кв. 2023 г., доля, %
|
Рост, %
|
L — противоопухолевые и иммуномоделирующие препараты
|
98,3
|
38
|
75,8
|
38
|
-23
|
J — противомикробные препараты для системного использования
|
59,7
|
23
|
33
|
16
|
-45
|
A — желудочно-кишечный тракт и обмен веществ
|
21,9
|
8
|
26,8
|
13
|
22
|
B — кровь и органы кроветворения
|
31,4
|
12
|
18,6
|
9
|
-41
|
M — костно-мышечная система
|
11,8
|
5
|
15,3
|
8
|
29
|
N — нервная система
|
6,5
|
2
|
8,3
|
4
|
28
|
R — респираторная система
|
6,6
|
3
|
5,7
|
3
|
-14
|
Прочее
|
25,2
|
10
|
19
|
9
|
-25
Рост закупок в группе препаратов для лечения заболеваний костно-мышечной системы обусловлен закупками препарата «Золгенсма» (МНН онасемноген абепарвовек) — 7,6 млрд руб., также растут поставки в госсегмент нусинерсена (+208%), в то же время закупки рисдиплама и аталурена значительно сократились (-63%).
В группах АТС лекарств для системы кроветворения и антибиотиков вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов антиковидной терапии: фавипиравира, тиксагевимаба+цилгавимаба, умифеновира, ремдесивира — примерно на 100%, и существенное сокращение закупок антикоагулянтов — ривароксабана (-30%), эноксапарина натрия (-80%), гепарина натрия (-80%).
Еще одна тенденция — увеличение разницы между начальной ценой аукциона и финальной стоимостью контракта по отдельным группам лекарственных препаратов, где активно начинают поставляться лекарства российского производства.
Например, по МНН пембролизумаб, помимо «Китруды», появился препарат «Пемброриа» компании BIOCAD. Второе торговое наименование в первом квартале 2023 года заняло 83%.
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