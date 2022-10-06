«Гранд Капитал» намерен взыскать задолженность с экс-владельца воронежской «Фармии»

«Гранд Капитал» намерен взыскать задолженность с экс-владельца аптечной сети «Фармия». Об этом сообщил генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко на конференции XIX аптечного саммита «Новая аптечная реальность в России и СНГ», передает корреспондент «ФВ».

О том, что воронежская аптечная сеть «Фармия» перешла под контроль тульской сети «Здесь аптека», изданию «Абирег» рассказал экс-владелец сети Роман Кубанев. «С февраля словили кризис из-за сбоя поставок и на общей панике приняли решение о продаже бизнеса, чтобы совсем плохо не стало», – заявил он.

При этом, как заявляют на рынке, у «Фармии» осталась задолженность перед кредиторами. Один из них — дистрибьютор «Гранд Капитал» — уже озвучил свое намерение взыскать средства с экс-владельца на одной из аптечных конференций.

По словам Ременяко, аптечная сеть передавалась по «классической схеме» — деньги дистрибьюторов были потрачены на покупку помещений с дальнейшим переоформлением на другое лицо, а именно на мать Кубанева. При этом гендиректор компании «Гранд Капитал» не сомневается в успехе взыскания задолженности — по его словам, с компанией, у которой наработана многогодовая практика таких кейсов, рассчитались абсолютно все должники.

«Конечно же, в планах все вопросы закрыть. Понятно, что сейчас часть дистрибьюторов, с которыми они есть, злятся — это логично, я бы тоже злился, если бы сам себе был должен денег. Я очень надеюсь, что мы завершим сделку и закроем все вопросы. Никаких схем — ничего такого нет. Тут чисто рыночная экономика. Если все пройдет, как планировалось, то ради этого сеть и продается, чтобы закрыть все вопросы», — заявил Кубанев в разговоре с «ФВ».

На том же аптечном саммите присутствовал и покупатель аптек Кубанева — владелец сети «Здесь аптека», председатель совета директоров аптечной сети «Твой доктор» и генеральный директор дистрибьюторской компании «Здравсервис» Дмитрий Сокол. По его словам, интерес сети в покупке бизнеса Кубанева был связан в первую очередь с фрайнчайзинговым направлением «Фармии». Покупка точек была одним из условий сделки со стороны Кубанева, пояснил он.

Стороны также обсуждали задолженность «Фармии». По словам Сокола, в разговоре, состоявшемся несколько дней назад, Кубанев отметил, что планирует рассчитаться со всеми кредиторами. «Я не уверен, что это обойдется без реструктуризации, но по крайней мере желание рассчитаться у него присутствует», — резюмировал он.