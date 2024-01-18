Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Губернатор Псковской области...

Губернатор Псковской области пообещал открыть аптечный пункт в каждом муниципалитете

18.01.2024
12:16
Екатерина Погонцева
В Псковской области намерены открыть аптечные пункты в каждом муниципальном образовании. Власти региона пойдут на этот шаг, несмотря на то, что далеко не все точки будут рентабельны.
Фото: https://sobranie.pskov.ru/

В каждом муниципальном образовании Псковской области гарантированно должен работать аптечный пункт. Такое решение принято губернатором региона Михаилом Ведерниковым, о чем он сообщил в ходе встречи с депутатами областного собрания.

По итогам 2023 года розничная торговля лекарствами осуществлялась в 167 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Псковской области. Кроме того, госпредприятие «Фармация» ведет работу по открытию аптечных пунктов в каждом муниципальном образовании, заявил губернатор.

«Далеко не везде эта деятельность будет прибыльной, но мы все-таки решили, что в каждом муниципалитете гарантировано должен работать аптечный пункт, чтобы у людей была возможность купить лекарства», — подчеркнул Ведерников.

Все ФАП области прошли лицензирование для осуществления фармацевтической деятельности в 2022 году. На эти цели из бюджета было выделено 5 млн руб.

«Коммерческим аптекам вести деятельность на селе невыгодно, а в государственных некому работать — пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты специалиста, привлечь молодых сотрудников не удается, — рассказывал летом 2022 года спикер Псковского областного собрания Александр Котов. — Необходимо задействовать укрепившуюся в последние годы сеть ФАП, приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров».

О том, что многие государственные аптечные сети содержат планово-убыточные точки отпуска, обеспечивающие лекарствами жителей районов, ранее писал «ФВ». Например, в структуре «Губернских аптек» (Красноярский край) 84 планово-убыточных структурных подразделения, которые расположены в труднодоступных и отдаленных территориях. Общая сумма убытка, которую они генерируют, достигает около 40 млн руб.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.