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Хабаровского поставщика оборудования...

Хабаровского поставщика оборудования оштрафовали за взятку экс-чиновнику Камчатского Минздрава

03.07.2024
12:10
Дина Коблова
Руководство фирмы из Хабаровского края дало взятку 8 млн руб. экс-чиновнику Минздрава Камчатского края, чтобы без препятствий и конкуренции поставить оборудование для медучреждений. На поставщика наложили штраф 10 млн руб., расследуется уголовное дело в отношении фигурантов.
Фото: 123rf.com

Руководителей коммерческой организации из Хабаровского края привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от юрлица в крупном размере (ч.2 ст.19.28 КоАП РФ). Подробности о деле рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Установлено, что руководство фирмы передало бывшему чиновнику Минздрава Камчатского края 8 млн руб. Сделала организация это для того, чтобы без препятствий и конкуренции поставить оборудование для учреждений здравоохранения края.

Организации назначили штраф в размере 10 млн руб., сумму взятки конфисковали. Суд наложил арест на имущество организации для обеспечения уплаты штрафа. Уголовное дело в отношении фигурантов находится в стадии расследования.

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