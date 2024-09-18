Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Химрар» вложит в...

«Химрар» вложит в новый завод по выпуску фармсубстанций более 1 млрд рублей

18.09.2024
15:07
Дина Коблова
В Химках построят завод по выпуску фармацевтических субстанций, компания «Химрар» вложит в проект более 1 млрд руб. Запуск запланирован на 2025 год. Новая производственная линия «АФС-Технологии» должна увеличить мощности застройщика более чем в пять раз.
Фото: ГК «ХимРар»

Компания «Химрар» вложит в строительство нового производственного комплекса по выпуску фармацевтических субстанций в Химках более 1 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, строительство планируется полностью закончить к концу 2024 года, полный запуск производства намечен на I/II квартал 2025 года.

Комплекс будет расположен на территории Центра высоких технологий «Химрар», который уже выполняет полный цикл исследований, разработки и производства инновационных препаратов нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа, коронавируса и других заболеваний. Помимо производства активных фармсубстанций (АФС), на заводе разместят складские помещения и цех по разработке полупродуктов для АФС. Новая производственная линия «АФС-Технологии» должна увеличить мощности застройщика более чем в пять раз.

По планам, на новом производственном участке будут производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств, включая возникшие после перенесенного коронавируса.

Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности, Минпромторга, а также правительства Подмосковья, которое уже выдало разрешение на строительство.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.