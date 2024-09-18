«Химрар» вложит в новый завод по выпуску фармсубстанций более 1 млрд рублей

Компания «Химрар» вложит в строительство нового производственного комплекса по выпуску фармацевтических субстанций в Химках более 1 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, строительство планируется полностью закончить к концу 2024 года, полный запуск производства намечен на I/II квартал 2025 года.

Комплекс будет расположен на территории Центра высоких технологий «Химрар», который уже выполняет полный цикл исследований, разработки и производства инновационных препаратов нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа, коронавируса и других заболеваний. Помимо производства активных фармсубстанций (АФС), на заводе разместят складские помещения и цех по разработке полупродуктов для АФС. Новая производственная линия «АФС-Технологии» должна увеличить мощности застройщика более чем в пять раз.

По планам, на новом производственном участке будут производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств, включая возникшие после перенесенного коронавируса.



Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности, Минпромторга, а также правительства Подмосковья, которое уже выдало разрешение на строительство.