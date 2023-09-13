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Ход эксперимента по...

Ход эксперимента по доставке рецептурных лекарств обсудят в Госдуме

13.09.2023
17:31
Руслан Мавлиханов
Участники эксперимента по онлайн-торговле Rx-лекарствами жалуются на условия эксперимента, которые, по словам игроков, не позволяют быстро организовать рабочий режим. Эксперты будут обсуждать первые итоги в Госдуме в октябре.

В октябре при Госдуме будет организован экспертный совет, на котором отрасль вновь обсудит эксперимент по доставке рецептурных лекарств, выяснил «ФВ».

Для участия в дискуссии приглашены депутаты, представители Минздрава, Росздравнадзора, маркетплейсов, а также представители профессиональных врачебных, аптечных и пациентских сообществ.

Фокусом совета будет обсуждение драйверов роста сегмента и текущего прогресса цифровизации коммерческого сегмента «электронный рецепт». Пока участники рынка сходятся в том, что текущих объемов доставки недостаточно для того, чтобы сделать выводы об успехе эксперимента, в связи с чем и собирается совет.

Почему рынок разочарован в пилоте по рецептуре? Как эксперимент продвинулся за полгода? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 20 (1119) в материале «Доставка не прошла».

Читать материал полностью

12.09.2023
Доставка не прошла
Участники рынка хотят пересмотреть проект по доставке рецептурных лекарств
Фармацевтический вестник №20 (1119) / 2023

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