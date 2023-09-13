Ход эксперимента по доставке рецептурных лекарств обсудят в Госдуме

В октябре при Госдуме будет организован экспертный совет, на котором отрасль вновь обсудит эксперимент по доставке рецептурных лекарств, выяснил «ФВ».

Для участия в дискуссии приглашены депутаты, представители Минздрава, Росздравнадзора, маркетплейсов, а также представители профессиональных врачебных, аптечных и пациентских сообществ.

Фокусом совета будет обсуждение драйверов роста сегмента и текущего прогресса цифровизации коммерческого сегмента «электронный рецепт». Пока участники рынка сходятся в том, что текущих объемов доставки недостаточно для того, чтобы сделать выводы об успехе эксперимента, в связи с чем и собирается совет.

Почему рынок разочарован в пилоте по рецептуре? Как эксперимент продвинулся за полгода? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 20 (1119) в материале «Доставка не прошла».