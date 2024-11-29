Холдинг USM сообщил о выходе из капитала оператора системы маркировки

Холдинг USM (компания «ЮэСэМ Технологии») вышел из состава учредителей «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — ООО «Оператор-ЦРПТ» — оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак». Об этом сообщил РБК представитель USM. Представители компании не раскрывают подробностей о причинах такого решения и о том, кто станет новым владельцем доли USM в операторе системы маркировки.

У USM было 50% в ЦРПТ — основном владельце компании «Оператор-ЦРПТ». Доля USM непосредственно в самом «Оператор-ЦРПТ» составляла 45%.

«В настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли 25%», — заявил представитель ЦРПТ.

Доступ к актуальным сведениям из ЕГРЮЛ об учредителях ООО «Оператор-ЦРПТ» ограничен ФНС. По данным на март 2022 года, которые приводил «Интерфакс», компании «ЮэСэМ Технологии» принадлежало 50% оператора системы маркировки, у входившего в «Ростех» концерна «Автоматика» было 25% и столько же — у «Элвис-Плюс групп». В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что госкорпорация «с самого начала владеет эффективной долей 22,5% в компании — операторе проекта».

Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания товаров из разных категорий. С 2020 года начали маркироваться лекарства, а затем биологически активные добавки (БАД), антисептики, кресла-коляски и так далее. На упаковку товара наносится специальный Data Matrix код и вносятся данные этой единицы товара в базу данных. По коду можно узнать, где было произведено лекарство, его состав, а также путь до аптеки или больницы. Основная задача системы — прослеживать движение товара по всей цепочке до конечного потребителя, и тем самым снизить количество контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.